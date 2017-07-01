Le Pen hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen hakkında, "güven suistimali" ve "güven suistimaline suç ortaklığında bulunmak" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Aşırı sağcı lider hakkında soruşturma açılmasıyla ilgili haberi basına duyuran Le Pen'in avukatı Rodolphe Bosselut, bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Le Pen, partideki özel kalem müdürü Catherine Griset ve yakın koruması Thierry Legier'in maaşlarını, Avrupa Parlamentosunda kendi danışmanları gibi gösterip, AB fonlarından ödetmekle suçlanıyor.