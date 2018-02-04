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Lazerle bulundu! Ormanın altında gizli şehir bulundu

Guatemala'da lazer teknolojisi kullanılarak, toprak altında 60 bin ev, saraylar, yükseltilmiş yollar ve savunma hatları olan gizli şehir bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 17:34
Lazerle bulundu! Ormanın altında gizli şehir bulundu

TOPRAK ALTINDA KOSKOCA MEDENİYET

Guatemala'nın Peten bölgesinde lazer teknolojisi kullanılarak ortaya çıkarılan yerleşimde evler, saraylar, yükseltilmiş yollar ve savunma hatları bulundu.

ŞEHİR HARİTALANDIRILDI

Ülkenin ana arkeolojik alanında büyük keşfi gerçekleştiren araştırmacılar, 2 bin 100 kilometrekareyi bulan şehri haritalandırdı.

Araştırmacılar, 60 bin evin bulunduğu gizli şehirde milyonu aşkın insanın yaşadığını tahmin ediyor.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMÜYOR

National Geographic, keşifte kullanılan Lidar lazer teknolojisinin arkeolojide bir devrim olduğunu aktarıyor.

Bazı arkeologlar teknolojiyi bir sihir olarak tanımlarken, Lidar'ın neredeyse çıplak gözle görülmeyeni ortaya çıkardığını söylüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 17:34
  1. Guatemala
  2. Peten
  3. GİZLİ ŞEHİR

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  • nn1 sa önce
    EYVAH ALTİN SAVAŞIYAKLAŞTIFIRATÇEVRESİNDE BULUNANVE HADİSLERDE BİLDİRİLENYERIKOLAY BULUNACAKBELKİDE BU SAVAŞ OSAVAŞIN TEMELİOLABİLİR NEDEN FİYATIN DOĞUŞU DİYE TUTTURUYORLAR BURALARDA YER ALTI TÜNELLER KATILMA İHTİMAL DAHİLİNDE OLABİLİR BU BÖLGEDEN ALLAHİN BATIRDIGIKAVİMLERİN YERLERİ AÇIĞA ÇIKARILIRCENNET CEHENNEMYAPILIP BATIRDILAR YERLERİ BULUNABILIR
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