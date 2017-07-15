LAYSİAD’ın yeni başkanı Dilmen oldu

Ladikli Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, bir otelde gerçekleştirildi. Divan başkanlığı seçiminin ardından başlayan seçimlerde, ilk olarak 15 Temmuz darbe kalkışmasının birinci yılı dolayısıyla şehitler için saygı duruşunda bulunularak, dua edildi. Daha sonra ise, yönetim kurulu raporları, gelir-giren bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. Ardından yapılan seçimlerde ise, Zafer Dilmen oy birliği ile LAYSİAD’ın yeni dönem başkanı oldu. Başkanlığı Zafer Dilmen’e teslim eden eski Başkan Şenol Gür, yeni yönetime başarılar diledi.

Özbalcı’dan birlik, beraberlik mesajı

Genel kurula katılan Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, yeni yönetime başarı dileğinde bulunarak, “Ladiklilerin böyle bir birliktelik oluşturmasından oldukça memnunum. Bu girişimi sağlayanlara teşekkür ediyorum. Ladik her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Bu gelişimde sizlerin de her zaman maddi, manevi desteğinizi görüyoruz. LAYSİAD bir menfaat ya da siyasi bir derneği değil. Bizler ilçemize hizmet için yola çıktık. Hepimizin ortak düşüncesi Ladik ve Türkiye. Türkiye varsa biz de varız. Ülkemiz zor günlerden geçti. Bugün darbe kalkışmasının birinci yılı. O gün yapılan alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. Ama başaramadılar. Hangi düşüncede olursak olalım ama hepimizin ortak derdi devletimiz, bayrağımız olmalı. Gün birlikte olma günü” dedi.

Dilmen: “Asla amaçlarına ulaşamayacaklar”

LAYSİAD’ın yeni Başkanı Zafer Dilmen ise önceki yönetime yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını belirten Dilmen, “Derneğimizin kuruluş amacı, Ladik’e hizmet edebilmek ve Ladiklilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamaktı. Bunu da büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Ama yeterli mi değil. Daha çok çalışmak zorundayız. Sadece bunu ilçemiz için değil, ülkemiz için de başarmalıyız. Ülkemiz zorlu ve istikrarsız bir coğrafyada çok yönlü terör saldırılarına hedef olmaktadır. Çok açık ki; ülke olarak, millet olarak büyük bir ihanetin ve sinsi bir kuşatmanın hedefiyiz. Bunun en açık örneğini geçen yıl 15 Temmuz gecesi yaşadık. 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ tarafından yapılan darbe girişimi, Türk halkının dik duruşuyla engellendi. Hain ve alçakça yapılan darbe girişimi halkımızı bir araya getirdi. Farklı görüşteki insanlar, tek ses oldu, tek çatı altında toplandı. Bu dönemde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Biz büyük bir milletiz. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe, aşamayacağımız zorluk, yıkamayacağımız engel yoktur. Tarihimiz bunun yüzlerce örneğiyle doludur. Ama bilinsin ki; hangi terör örgütü olursa olsun asla amaçlarına ulaşamayacaklar, ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyecekler, kardeşi kardeşe kırdıramayacaklardır. Bu süreçte LAYSİAD olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Rabbim milletimizin her bir ferdini muhafaza etsin. Güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.