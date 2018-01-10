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Lavrov'dan flaş 'Türkiye' ve 'İran' açıklaması

Sergey Lavrov, Soçi'deki kongre ile ilgili hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 23:07
Lavrov'dan flaş 'Türkiye' ve 'İran' açıklaması

Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran’ın çabaları sayesinde ulaşıldı." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le yaptığı görüşmeden önce gazetecilere, 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'3 ÜLKE ÇABALARIYLA ULAŞILDI'

Rusya, Türkiye ve İran'ın geçen yıl Astana süreciyle başlattığı girişimler sayesinde Cenevre görüşmelerinin de önem kazandığını savunan Lavrov, "Bu üç ülkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda da önemli bir aşamaya gelindi. Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran'ın çabaları sayesinde ulaşıldı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 23:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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