Lavrov'dan Avrupa'yı korkutan açıklama

Lavrov BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Yabancı teröristlerin sayısının çok fazla olması göz önünde bulundurularak kimyasal terörizm tehdidinin Orta Doğu sınırları dışına yayılma riskini dikkate almamak imkansız” dedi.

Lavrov, Suriye ve Irak'a yurtdışından gelen teröristlerin kimyasal silah yapmaya ilişkin pratik tecrübeye sahip olduklarını da vurguladı.