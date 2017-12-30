Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lavrov: Bunlarla uğraşmaktan İmparatoru deviremedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, çeşitli ülkelerdeki seçimlere müdahale edip bazılarınca istenmeyen sonuçlar çıkmasına sebep olmakla suçlanmasıyla alay etti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:43
Lavrov: Bunlarla uğraşmaktan İmparatoru deviremedik

Başka ülkelerin iç işlerine karışmaktan ‘önemli işlere’ zaman ayıramadıklarını söyleyen Lavrov, 2018’e yönelik ‘müdahale planlarını’ da anlattı.

Rus NTV televizyonunda yayınlanan talk show programı MejdunarodnayaPilorama’da Lavrov’a, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri, Katalonya’daki bağımsızlık referamdumu ile İngiltere’deki Brexit oylamasına müdahale ettiğine ilişkin Rusya’ya yöneltilen suçlamalar soruldu. 

Programın sunucusu Lavrov’a ayrıca, ‘2018’de de başka ülkelerin iç işlerine karışmayı sürdürmeyi planlayıp planmadıkları’ sorusunu da yöneltti.

Lavrov bu sorular üzerine esprili bir dille, ''Bu yıl yaptıklarımızın hepsinden bahsetmediniz. İsveç, Danimarka, Makedonya ve Avusturya'yı saymayı unuttunuz. Zira oralar için de çok çalıştık, (iç işlere) müdahale kolay bir iş değil'' dedi.

Lavrov şöyle devam etti:

''Bu işlerle uğraşmaktan çok önemli olan başka şeyleri yapmayı unuttuk. Söz gelimi Japonya ile kültürel ilişkilerimizi geliştiremedik. Japonya imparatorunu deviremedik. İnanın bunun için elimizden geleni yaptık. Fakat anlaşılan görevinde iki yıl daha kalacak. Görevde biraz daha kalmak için bize yalvardı.''

Rusya’ya bu yıl başka ülkelerin iç işlerine karıştığına ilişkin pek çok suçlama yöneltildi. Bu suçlamaların en öne çıkanı, Donald Trump’ın bazıları tarafından beklenmeyen zaferiyle sonuçlanan ABD seçimleriydi. Rusya’nın, Trump’ın kazanması için başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturma ABD’de hala devam ediyor.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. Suudi Arabistan'da tehlike çanlar..
    3. Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem..
    4. Kentte aciller çocuklarla doldu taştı…..
    5. Putin'den Erdoğan'a özel mesaj!
    6. Reuters duyurdu! Rusya gemileri Kuzey..
    7. İçişleri Bakanlığı açıkladı! Mahkeme..
    8. Katil İsrail askerleri engelli gence..
    9. 'Igor Tudor benden randevu bile alamaz!'
    10. Elbistan'da tefeci operasyonu: 10 kişi..
    11. İstanbul Eyüpsultan'da binanın duvarı..
    12. Japonya'dan gelen gıdalara radyasyon..
    13. Lavrov: Bunlarla uğraşmaktan..
    14. Milli gururun geliştirilmesinde sona..
    15. İsrail'de füzeler hava savunma..
    16. Hatay'da uyuşturucu hap imalathanesine..
    17. Muhasebecilerin ücret tarifeleri..
    18. Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı
    19. KKTC rest çekti: Eskisi gibi olmayacak
    20. Gaziantep’te kaçarken tümseğe takıldı!..
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Haram parayla hayatları karardı
    Haram parayla hayatları karardı