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Lavrov ABD'nin Suriye planını açık açık anlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölmeyi planladığını söyleyerek, "Bunu biliyoruz ve bu planın içeriğini ABD'li meslektaşlarımıza soracağız." ifadelerini kullandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:48
Lavrov ABD'nin Suriye planını açık açık anlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Soçi kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’yi, Suriye’de terör örgütü DEAŞ ve diğer teröristlere yönelik mücadelede Rusya’ya verdiği taahhütleri terk etmekle suçladı.

AA'nın haberine göre, Suriye'nin fiilen bölünmesine yönelik ABD'nin planlarından haberdar olduklarını ifade eden Lavrov, "ABD, görünüşe göre Suriye'nin bölünmesine giden bir yol izliyor. Bu planların içeriğini ABD'li meslektaşlarımıza soracağız." dedi.

Konuşmasında, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına sadık kalınmasının önemine de işaret eden Lavrov, "Bu anlaşmanın başarısız olması, nükleer silahsızlanma ve tüm dünya düzeni için tahmini zor, olumsuz sonuçlar doğuracaktır." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:48
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. ABD
  3. Rusya
  4. DEAŞ
  5. Suriye

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  • Ömer halis Ömer halis 22 dk önce
    Türkiyenin avrupayla natoyla Amerika ileişi olmasın bunlar Türkiye'nin baş düşmanları.natonunda amerikanın Avrupanında canı cehenneme .Türkiyenin gerçek dostlarıyla iş birliği yapması gerek azda olsa dostlarımız var.amerika ve Avrupa ile dost olmaktansa Rusya'nın dostluğunutercih ederim
  • ikraikra37 dk önce
    Oguz guzel dusunen guzel soyler..sagol..teveccuh bizi yaradanadir..biz eksik,aciz,nankor bir varligiz..o kadar
  • OguzOguz57 dk önce
    Memleketimdeki birçok okumayan düşünmeyen zihniyetten ziyade bunun tersi olan tarihini unutmamıs boylesi güzide insanların oldugunu bilmek güzel.
  • UfukUfuk1 sa önce
    Abd herkesi bölüp parçalamaya çalışırken bir gün kendisi bölünüp parçalanırsa şaşmamak lazım.
  • muratmurat1 sa önce
    rus diyor ki,bölümmesin tamamı benim ileri karakolum olsun.Abd diyor ki bölünsün koltrollü savaşı ben yöneteyim. ama bm güvenlik konseyi üyesi olmadığıma göre tabiki ben haksızım.
  • İkraİkra2 sa önce
    Yanlis..suriyenin bolunmesi degil,israilin onunun acilmasi buyuk israil yada arzi mevud icin calisiyor abd..onundeki en buyuk engel de Turkiye
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