Lavrov ABD'nin Suriye planını açık açık anlattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Soçi kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’yi, Suriye’de terör örgütü DEAŞ ve diğer teröristlere yönelik mücadelede Rusya’ya verdiği taahhütleri terk etmekle suçladı.

AA'nın haberine göre, Suriye'nin fiilen bölünmesine yönelik ABD'nin planlarından haberdar olduklarını ifade eden Lavrov, "ABD, görünüşe göre Suriye'nin bölünmesine giden bir yol izliyor. Bu planların içeriğini ABD'li meslektaşlarımıza soracağız." dedi.

Konuşmasında, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına sadık kalınmasının önemine de işaret eden Lavrov, "Bu anlaşmanın başarısız olması, nükleer silahsızlanma ve tüm dünya düzeni için tahmini zor, olumsuz sonuçlar doğuracaktır." şeklinde konuştu.