Lavanta turizminde 80 bin ziyaretçi

Türkiye lavanta üretiminin yüzde 93’ünü karşılayan Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde 40 günlük hasat sezonunun sonuna yaklaşıldı. 2015 yılında başlatılan ‘Lavanta Kokulu Köy Kuyucak Projesi’ kapsamında, sezonun yarısında bu yıl 40 bin ziyaretçi Kuyucak’a gelirken, sezon sonunda ziyaretçi sayısının 80 bini bulması bekleniyor.

Kuyucak köyünde 3 bin dekarlık alanda yaklaşık bin 875 ton lavanta alınırken, yaş olarak yaklaşık 3 milyon 750 bin TL katkı sağlanıyor. Lavanta tarla bitkisi olmanın yanı sıra güzel kokusu ve manzarasıyla özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Sosyal medya aracılığıyla Türkiye’ni bir çok ilinden fotoğraf meraklıları lavanta tarlalarında bir araya gelerek, fotoğraf çekiyorlar.

Sosyal medyadan duyuruyorlar

Lavanta sezonunda bahçeleri tur gezileri organize eden Saliha Akça Engin, 5 yıldır bu alan üzerinde hizmet verdiğini belirterek, “Gül turlarından sonra lavanta ve kiraz bahçelerine yönelik turlar düzenliyoruz. Rehberlik ediyoruz. Isparta’nın doğal güzelliklerin tanıtıyoruz. Ben doğaya şık bin insanım. Herkesin bu güzelliklerin görmesin istedim. Ayrıca dağcıyım. Dağcılık kulüpleriyle iletişime geçtim. Buyurun gelin dedim. Sosyal medyayı kullanıyorum. Sosyal medya üzerinden gezi programları düzenleyip insanları çağırıyorum ve buraya getiriyorum” dedi.

Eksiklikler var

İlk kez lavanta tarlasına gelen Ayşe Birgül de sosyal medyadan görerek lavanta bahçelerini gezdiğini belirterek “Buraya ilk kez geldim.Çok güzle bir yer. Tabi eksiklikler var. Bakıma ihtiyaç var. Yolların, kafeteryaların yapılması gerekiyor” dedi.

Ölmeden Önce yapılacak 100 şeyden biri

Özel bir gülyağı şirketinin Genel Müdürü Özgür Özer de lavanta turizminin gelişmesi için bir misyon üstlendiklerini belirterek, “Buraya gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Güler yüzle karşılıyoruz. Bu yıl 80 bin turist bekliyoruz. Geçen yıl bu rakam 60 bindi. 1950 yılından beri lavanta burada var. Kurak tarlalarda yetişen bir bitki. Yaklaşık 4 yıl önce Isparta Fotoğrafçılar Derneği bir mankenle lavanta bahçesinde çekim yapıp bunu sosyal medyada paylaştılar. Böylece geziler başladı. Kadın girişimcilere proje desteği oldu. Ünlü kişiler buraya geldi ve sonra hani derler ya patladı gitti. Her yıl da gelişmekte. Dünyada ölmeden önce yapılacak 100 şeyden biri mutlaka lavanta tarlarını görmek olmalı. Buraya herkesi bekliyoruz” görüşünü iletti.