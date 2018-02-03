Latovlevici iyice gözden düştü
Konyaspor maçında oyuna son 20 dakikada Hakan Balta’nın yerine girip, 3 kritik hata yaparak şaşırtan Iasmin Latovlevici iyice gözden düştü.03 Şubat 2018 Cumartesi 10:29
Türk Telekom Stadı’nda oynanan Osmanlıspor maçında taraftarın protesto ettiği, karşılaşma sonunda Fatih Terim’in sahip çıktığı 31 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında da oyuna son 20 dakika kala girmesine karşın 3 kritik hata yaptı ve gözden düştü.
Latovlevici, Nagatomo’nun da transferiyle formayı kaptıracak gibi görünüyor.
Sivas deplasmanında tecrübeli teknik adam tercihini Japon futbolcudan yana kullanabilir.
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