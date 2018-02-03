Latovlevici iyice gözden düştü

Türk Telekom Stadı’nda oynanan Osmanlıspor maçında taraftarın protesto ettiği, karşılaşma sonunda Fatih Terim’in sahip çıktığı 31 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında da oyuna son 20 dakika kala girmesine karşın 3 kritik hata yaptı ve gözden düştü.

Latovlevici, Nagatomo’nun da transferiyle formayı kaptıracak gibi görünüyor.



Sivas deplasmanında tecrübeli teknik adam tercihini Japon futbolcudan yana kullanabilir.