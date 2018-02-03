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Latovlevici iyice gözden düştü

Konyaspor maçında oyuna son 20 dakikada Hakan Balta’nın yerine girip, 3 kritik hata yaparak şaşırtan Iasmin Latovlevici iyice gözden düştü.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:29
Latovlevici iyice gözden düştü

Türk Telekom Stadı’nda oynanan Osmanlıspor maçında taraftarın protesto ettiği, karşılaşma sonunda Fatih Terim’in sahip çıktığı 31 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında da oyuna son 20 dakika kala girmesine karşın 3 kritik hata yaptı ve gözden düştü.

Latovlevici, Nagatomo’nun da transferiyle formayı kaptıracak gibi görünüyor.

Sivas deplasmanında tecrübeli teknik adam tercihini Japon futbolcudan yana kullanabilir.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:29
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