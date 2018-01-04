Lastik botta 57 kaçak yakalandı

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 02.30'da, Dalyan Mahallesi Ali Bostan Koyu açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, bottaki Suriye uyruklu 57 kaçağı sahil güvenlik botuna alarak, Çeşme İskelesi'ne getirdi. İskeledeki çadıra alınan gruba, battaniye dağıtıldı. Yağmur ve dalgalar nedeniyle giysileri ıslanan kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından ayakkabı ve giysi de dağıtıldı. Göçmenler, ıslanan ayakkabı ve giysilerini ise çöp poşetlerine attı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, yiyecek paketleri ve içecek de dağıtarak, göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşıladı. Yorgunluktan battaniyelere sarılan ya da yaslanan kaçaklar, sabaha kadar uyuyakaldı.

İNSAN TACİRLERİNE 500 DOLAR VERDİLER

Kaçaklar arasında bulunan, Türkçe bilen 24 yaşındaki Muhammet Ali Muhammet, Suriye'de İlahiyat Fakültesi'nde okurken, iç savaş nedeniyle üçüncü sınıfta okulunu bırakmak zorunda kalıp, Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türkiye'nin güzel olduğunu, ama zor şartlarda ve sigortasız çalışmak zorunda kaldığını ileri süren Muhammet, daha iyi yaşam şartları umuduyla Yunanistan'a kaçmak istediğini anlattı. İzmir'de insan tacirlerinin kendileriyle irtibata geçtiklerini belirten Muhammet, yurt dışına kaçabilmek için 500 dolar verdiğini söyledi. Suriyeli Muhammet, insan tacirlerinin kendilerini arabayla Çeşme'ye getirdiğini, şişme botu şişirdikten sonra da kaçtıklarını anlattı. Şişme botla denize açıldıklarını ifade eden Muhammet, yağmur ve dalgalar yüzünden ıslandıklarını, sahil güvenlik ekiplerinin kendilerini bularak kurtardıklarını söyledi. Muhammet, Yunanistan'a kaçamadan yakalanınca verdiği 500 doların da gittiğini belirtti. Yurt dışının kendileri için umut olduğunu ve yurt dışına çıkma mecburiyetinde olduğunu söyleyen Muhammet, savaş bitse bile Suriye'ye gitmeyi düşünmediğini, Suriye'nin bittiğini, iç çatışmaların bitmeyeceğini ileri sürdü.

Çeşme iskelesinde işlemleri tamamlanan kaçaklar, Çeşme Belediyesi'ne ait bir otobüsle, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne gönderildi. Göçmenlerin, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi