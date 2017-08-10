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Lastik botla denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale’de Geyikli Aktaş plajından bindiği şişme bot ile denize sürüklenen 28 yaşındaki gençten iki gündür haber alınamıyor. Denizde başlatılan aramalar devam ederken, ailesinin umutlu bekleyişi de sürüyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:24
Lastik botla denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, 8 Ağustos günü yanında akrabalarıyla Geyikli Aktaş plajına gelen tekstil işçisi Emre Kaptan (28), 1,5 metrelik şişme botu denize indirdi. Botun küreklerini almak için araca giden akrabası Ahmet Köle, geri döndüğünde ise botun açığa doğru sürüklendiğini gördü. Küreksiz botla kıyıya dönmek için bir süre çabalayan Emre Kaptan, daha sonra sürüklendiği açık denizde gözden kayboldu. Sahilde bulunan akrabaları, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri, hem havadan hem de denizden arama ve kurtarma çalışmaları başlattı. İki gündür devam eden aramalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Olay esnasında Emre Kaptan’ın yanında olan bacanağı Ahmet Köle, "Ufak bir şişme bot var. Tek kişilik. Plaja indik. Kürekler araçta kalmıştı. Ben kürekleri almaya gittiğim sırada botu indirip üzerine yatmış. Biraz akıntı vardı. Botu götürüyor. Ben geldiğimde 100 metre kadar açıktaydı. Biraz yüzerek ona doğru gittim. Islık çaldım. Baktım uzaklaştı, el kol yaptı ama ne dediğini anlamadım. Ben geri döndüm. Bu yavaş yavaş gözden uzaklaştı. Biz Sahil Güvenliği aradık. Babakale’den bu tarafa geldiler ama karşılaşmadılar. O sırada gözden kayboldu. 2 bot, bir helikopter o günden beri aramalar devam ediyor" dedi.

Botun açıldığını fark etmediklerini söyleyen Köle, "Botun üzerine yatmış. O da farkında değil, kimse de farkında değil. Biz ’Akar, diğer taraftan gelir’ diye düşündük. Biraz açılınca denize doğru gitmeye başladı" diye konuştu.

Emre Kaptan’ın akrabalarından Harun Uncu ise, "Botu kıyıya getirme mücadelesi veriyordu. Biz bir sıkıntı olacağını hissedip ekiplere haber verdik. Yine beklemedik, diğer bacanakla yakındaki köye gittik. Bir tekne bot bulup önünü kesmeyi düşündük. Ancak av yasağı olduğu için kayıkların hazır olmadığını söylediler. Tekrar geri döndüğümüzde gözden kaybolmuştu. Biz geldikten 10 dakika sonra da Sahil Güvenlik geldi. Sonra 2. bot geldi. Akşam helikopter havalandı, gece uçak geldi. Sabaha kadar arama devam etti fakat bir ize rastlanmadı. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor" dedi.

Emre’nin Midilli Adası’na ulaşmış olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen Uncu, "Sonuç olarak ne bota ne Emre’nin izine rastlanmadı. Biz şunu tahmin ediyoruz, buradaki tüm ekipler de şu fikirde, Midilli Adası’na akıntının sürüklemiş olduğu. Sahil Güvenlik de, dalgıç ekipleri de aynı şeyi söylüyor. Midilli’den bir Yunan vatandaşıyla bağlantı kurduk. Onun dışında mail yoluyla konsolosluğa ulaşmaya, resmileştirmeye çalışıyoruz. Süreç böyle devam ediyor. Biz umudumuzu yitirmedik. Bota rastlanmadı, kendisine rastlanmadı. Bu bir umut" diye konuştu.

Emre Kaptan’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:24
  1. Sabah
  2. Çanakkale
  3. Çan
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