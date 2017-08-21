Lapseki’de yol çalışmaları

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köklü, Lapseki’de gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını İl Genel Meclis üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin ve Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erhan Türker ile birlikte yerinde inceledi.

Yol ve Ulaşım Müdürlüğü teknik ekiplerinden bilgi alan Köklü, daha sonra köylülerle sohbet etti. Lapseki’nin her köyünde yol yaptıklarının altını çizen Genel Sekreter Köklü, bu çalışmaların artarak ve hızlanarak devam edeceğini söyledi.