Lapseki’de yol çalışmaları
Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Lapseki ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmalarını inceledi.21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:56
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köklü, Lapseki’de gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını İl Genel Meclis üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin ve Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erhan Türker ile birlikte yerinde inceledi.
Yol ve Ulaşım Müdürlüğü teknik ekiplerinden bilgi alan Köklü, daha sonra köylülerle sohbet etti. Lapseki’nin her köyünde yol yaptıklarının altını çizen Genel Sekreter Köklü, bu çalışmaların artarak ve hızlanarak devam edeceğini söyledi.