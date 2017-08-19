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Lapseki’de kordon çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde batı kordonu inşası için alan doldurma çalışmaları devam ediyor.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:19
Lapseki’de kordon çalışmaları devam ediyor

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Batı kordonunun devamı olarak Beybaşlı Halil ve İbrahim Onbaşı köprüsü ile bağlanacak olan yaklaşık 1200 metre uzunluğunda yeni kordon çalışmalarımız başlamıştır. Alan ile ilgili projelerimizin gerçekleştirilmesi adına yapılacak olan taş tahkimat yapımının ardından projelerimiz değerlendirilerek, yeni alanımız üzerinde spor alanları çalışmaları başlayacaktır. Mevcut projelerimiz tamamlandığında ilimizin en büyük kordon yapısı olacak. Kökez sahilinden Dalyan sahiline kadar yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda kordonumuz hizmete açılacak" dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:19
  1. Çanakkale
  2. Çan
  3. Lapseki
  4. Eyüp Yılmaz
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