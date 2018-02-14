Laparoskopik ameliyat olmak için Moldova'dan Elazığ'a geldi

Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Pirinççi: “Ülkesinde böbrek kanseri tanısı konulan 63 yaşındaki bayan hastamız yaptığı araştırmalar sonrası böbreğindeki tümörden kurtulmak için bu konuda ileri düzey bilgi ve beceriye sahip Fırat Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniğimizi tercih etti. Üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik parsiyel nefrektomi yaptığımız Moldova’dan gelen 63 yaşındaki bayan hastamız üç gün sonra sorunsuz olarak ülkesine dönmek üzere taburcu edildi’’ dedi.

Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Pirinççi; ‘’Üroonkolojik hastalıklarda ülkemizde en nitelikli üç boyutlu laparoskopik üroonkolojik cerrahi müdahaleler kliniğimizde yapılıp kliniğimiz üç boyutlu laparoskopide referans merkez konumdadır. Bu konuyla ilgili yurt dışından hastalar tarafından tercih ediliyor olmamız bizim için ayrıca gurur vericidir.

Kliniğimizde böbrek tümörlerinin yanı sıra diğer tüm ürolojik kanserlerin tedavisinde başarılı bir şekilde uyguladığımız Üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik cerrahi işlemler sayesinde hasta daha konforlu bir şekilde ameliyat olup, hastanede daha kısa süre kalıp, işine ve normal yaşantısına daha erken başlıyor” dedi.