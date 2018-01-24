Land Rover efsanesi sona mı eriyor?

Britanya’nın en büyük araç üreticisi Jaguar Land Rover, Brexit etkisiyle zayıflayan talep ve dizel araçlardaki vergi artışları sebebiyle, İngiltere’nin kuzeyinde bulunan Halewood araç fabrikasının üretimini geçici olarak azaltma kararı aldı.



Ekonomi Bakanlığının 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, Jaguar Land Rover'ın İngiltere ve Avrupa'daki satışları 2017'de yatay seyretti, şirket zorlu koşulların önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor.



Range Rover modelleri üreten Halewood tesisi, Hintli otomobil üreticisinin Britanya'daki üç üretim merkezinden biri ve bu tesislerde toplam üretimi, ülkede üretilen yaklaşık 1,7 milyon otomobilinin üçte birine tekabül etmekte.



Şirketten yapılan açıklamada, “Brexit konusunda süregelen belirsizliklerin hem yurt içindeki hem de Avrupa’daki müşteriler tarafından hissedildiği belirtildi.



Britanya’da nisan ayından itibaren yeni bir dizel araç alan herkesin ödeyeceği özel tüketim vergisinin artacak oluşunun, dizel araç üretimi toplam üretiminin %90’ını oluşturan Jaguar Land Rover’ı olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.



İngiltere'de yeni otomobil satışları 2009’dan bu yana en büyük düşüşünü geçen yıl kaydetti. Sektörü temsil eden oda da bu düşüşte dizel araçlardan alınan vergilerdeki artış ve İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ardından zayıflayan tüketici güveninin etkili olduğunu belirtti.