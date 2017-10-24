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Lambası yanmayan yandı: 24 saat içinde...

Torba tasarıya beraber yanmayan sokak lambalarını 24 saat içerisinde değiştirmeyen elektrik dağıtım şirketleri lamba başına 500 lira ceza ödeyecek.

24 Ekim 2017 Salı 18:46
Lambası yanmayan yandı: 24 saat içinde...

Tasarıya giren yeni maddeye göre, elektrik dağıtım şirketlerine denetimleri dışında da genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesi için şehirlerde 24 saat, şehir dışı bölgeler için 72 saat süre verilecek. Belirlenen sürede eksiklikler giderilmezse, dağıtım şirketine her bir direk için veya armatür için 500 lira para cezası kesilecek. Kesilen cezanın da bir ay içerisinde ödenmesi istenecek.

ARIZALARIN GİDERİLMESİNİ HIZLANDIRACAK

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, ülke genelinde yaklaşık 6.6 milyon armatür olduğunu, yaptıkları denetimlerde 400.000 arızalı armatür tespit edildiğini söyledi. Şirketlere yaptıkları denetimlere rağmen hâlâ 104.000 arızalı armatüre rastladıklarını belirten Leventoğlu, arızaların giderilmesine yönelik bir yaptırım olmadığı için sonuç alamadıklarını, arızanın giderilmesinin şirketlere 57 liraya mal olduğunu, yeni cezalarla arızaların daha hızlı giderileceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:46
  1. elektrik dağıtım şirketleri
  2. genel aydınlatma
  3. TEDAŞ
  • Nurettin TurkyilmazNurettin Turkyilmaz10 sa önce
    Bu cok guzel bir duzenleme cunku sokak lambalari onlari ilgilendirmiyor arizaya bildiriyorsun merkezi sistemmis
  • FikretFikret10 sa önce
    Arkadaşlar tamam sayfanızı takip ediyoz ama öyle bir başlık atiyosunuzki haberler için yaniltiyosunuz bu ahlakı islamiyemize yakışmaz ikaz şeklinde değerlendirdim saygilar
  • Selami şahinSelami şahin11 sa önce
    Çok geç kalınmış bir olay birde elektrik faturalarında ki gereksiz ıvır zıvır masraflarını düşsek trt gibi neden o godomanlara vergi veriyorum kardeşim zehir olsun ben ne harcıyorsam o faturayı benden alın
  • OrhanOrhan11 sa önce
    Guzel!
  • Emekli48Emekli4811 sa önce
    Sakın bu şirketler cezayı faturalara iliştirmesin. Dikkak etmek lazım.
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