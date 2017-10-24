Lambası yanmayan yandı: 24 saat içinde...

Tasarıya giren yeni maddeye göre, elektrik dağıtım şirketlerine denetimleri dışında da genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesi için şehirlerde 24 saat, şehir dışı bölgeler için 72 saat süre verilecek. Belirlenen sürede eksiklikler giderilmezse, dağıtım şirketine her bir direk için veya armatür için 500 lira para cezası kesilecek. Kesilen cezanın da bir ay içerisinde ödenmesi istenecek.

ARIZALARIN GİDERİLMESİNİ HIZLANDIRACAK

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, ülke genelinde yaklaşık 6.6 milyon armatür olduğunu, yaptıkları denetimlerde 400.000 arızalı armatür tespit edildiğini söyledi. Şirketlere yaptıkları denetimlere rağmen hâlâ 104.000 arızalı armatüre rastladıklarını belirten Leventoğlu, arızaların giderilmesine yönelik bir yaptırım olmadığı için sonuç alamadıklarını, arızanın giderilmesinin şirketlere 57 liraya mal olduğunu, yeni cezalarla arızaların daha hızlı giderileceğini ifade etti.