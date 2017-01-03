Laiklik üzerinden kaos planı

HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA - Türkiye’nin birçok cephede yeni istiklal mücadelesi verdiği ve terör örgütleri ile mücadelesinde büyük başarılar sağladığı bir dönemde “Üst akıl” yine bir saldırıya geçerek düğmeye bastı. Ortaköy’deki saldırı sonrasında üst aklın maşası FETÖ ve diğer terör grupları laiklik üzerinden kaos planlarını devreye soktu. Gezi kalkışmasının ardından uzun süre pasif olan hesaplar yeniden aktif edilerek, Alevi, Sünni ve laiklik kavramları üzerinden yeni bir kalkışmanın alt yapısı hazırlanmaya başlandı.

AKYOL SKANDAL BİR YAZI KALEME ALDI

Hürriyet gazetesinde yöneticilik yaptığı dönemlerde patronu Aydın Doğan’ın iş takipçiliğini yaptığı iddia edilen Taha Akyol, dün “Bu bir hayat tarzı katliamı” başlığıyla skandal bir yazı kaleme aldı. Akyol, Türkiye’de daha önce gerçekleştirilen eylemlere yönelik kullanmadığı benzetmeyi yılbaşı gecesi İstanbul’da gerçekleştirilen terör saldırısı için “hayat tarzı katliamı” ifadesini kullandı. Taha Akyol ve onun oğlu Mustafa Akyol, 17/25 Aralık darbe girişimlerini meşrulaştırmaya çalışmalarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti.

GEZİCİ HESAPLAR AKTİF EDİLDİ

Gezi Parkı kalkışmasında sahte şiddet fotoğraflarıyla halkı sokağa dökmek isteyen çapulcuların kullandığı ve uzun süredir pasif konumda olan sosyal medya hesapları yeniden aktif edildi. CHP’nin “arka bahçe” olarak kullandığı Halkevleri ve Gezi terörünün öncü hesaplarından Birleşik Haziran Hareketi’ne ait hesaplardan provokasyon kokan paylaşımların yapılması dikkat çekiyor.

YENİ BİR GEZİ’NİN FİTİLİNİ ATEŞLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halkevleri ve Birleşik Haziran Hareketi’ne ait sosyal medya hesapları incelendiğinde yeni bir Gezi kalkışmasının fitilini ateşlemeye çalıştıkları görülüyor. Marjinal sol provokatif hesaplara ayrıca FETÖ’cü hesaplar da destek veriyor.