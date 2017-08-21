Laiklik bizi bozuyor!
Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, bugün yayımlanan yazısında laiklik konusunu ele aldı, laikliği bir ‘pranga' olarak niteledi.21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:23
Kaplan ‘Laiklik dogması ve sopası' başlıklı yazısında ‘bu yazıyı linç edileceğimi bilerek yazıyorum' ifadesini kullandı. Kaplan'ın yazısının önemli kısımları şöyle:
‘LAİKLİK BU TOPLUMA TEPEDEN DAYATILDI'
"Laiklik, dışardan ve tepeden dayatıldı bu topluma. Laiklik, zihnimize giydirilmiş bir deli gömleğiydi. Hayatımıza vurulmuş bir pranga. Bu topraklarda, laik bir toplum icat etmek ve İslâm, toplumun hayatından uzaklaştırılmak istendi. Laikliğin gerekçesi, şuydu: ‘Bu toplum geri kaldı. İslâm, bizi geri bıraktırdı. Dolayısıyla Türkiye çağdaşlaşmalıydı. Çağdaşlaşmanın tek yolu, laikleşmekti.' (!) Bu gerekçe, bizim zihnimizle de, tarihî gerçeklerle de alay eden sığ ve ürpertici bir gerekçeydi. Oysa bir toplum, kendini inkâr ederek yeni bir atılım gerçekleştiremezdi. Kendini inkârın kaçınılmaz neticesi, intihar olabilirdi ancak. Nitekim öyle de oldu, ne yazık ki."
‘LAİKLİK BİR DOGMA'
"Laikliğin dogma hâline getirilmesi, zekâmızla alay edilmesi anlamına geliyor. Düşünsenize, laiklik, ‘değiştirilmesi bile teklif edilemez' bir madde olarak yer alıyor bu ülkenin anayasasında. Sadece bu ülkenin anayasasında şu koskoca dünyada! İyi de, neden peki?
Laikliğin anavatanı, dünyanın en laik ülkelerinde bile laikliğin tartışılmaz olması, dogma katına yükseltilmesi, laikliği tartışanların aforoz edilmesi gibi absürdlükler düşünülemez bile.
Ama burası Türkiye!
Celladına âşık tasmalı çekirgeler, gulyabanîler ülkesi!
(…)
Yeter ama!
Şunu aslâ unutmayacaksınız: Bu toplum, tam altı asır, 72 millete, dine, ırka mensup toplumu bir arada yaşama tecrübesi üretebilmiş tek toplumdur. Bunu da laiklik üzerinden değil,
İslâm üzerinden başarabilmiştir.
Laiklik bizi bozar! Bozuyor da nitekim…Vesselâm."
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Ali Koç1 sa önce LAİKLİK olmasında peygamberle telefonla görüştüğünü söyleyen, satranç şeytan işi diyen ŞARLATANLARIN cirit attığı bir hayatımızın olmasını mı istiyorsunuz? Belki de istediğiniz budur. Muhammed musab1 sa önce Laik=kafïr Kafïr =lâikBu kadar basit Ekrem1 sa önce Zırvalamayı bırakın artık.Laiklik dinsizliktir,İSLAM'a sed çekmek için cebirle getirilmiş bir ucubedir. Ulan kefereler, kefere artığı kırmalar ;ancak ve ancak ALLAH (cc) ın kanunları, hükümleri değiştirilemez. Yaşasın zalimler için cehennem. şehit 1 sa önce ataputlarına Kadir Cakmak1 sa önce KAFİRE Kml1 sa önce Bu laiklik dinsizliği ,dinsiz hain kafanın en büyük gâvurluğudur... AliAltun1 sa önce İslam hiçbir şeyden ayrılamaz. tuğrul1 sa önce Yine kemalisleri kudurttun ya!! uğur1 sa önce Allah aşkına bunlar neye secde ediyor Furkan Bedr2 sa önce Ne laikliği bir mümin asla laik olamaz, laiklikle neyi kastediyorlar oda aşikardır zaten laiklik = Dinsizlik