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Laikleri şoke uğrattı: Devlete değil Allah'a tapıyoruz

ABD devlet başkanı Trump'ın geçtiğimiz gün sarfettiği sözler özellikle laik-liberal kesimde tepkiye yol açtı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 17:00
Laikleri şoke uğrattı: Devlete değil Allah'a tapıyoruz

Donald Trump'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar yeni bir tartışma başlattı. ABD'nin devlet başkanı kimilerine göre "bir devlet adamından çok bir dini vaiz gibi" konuştu.

Attığı bir Tweet'te yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaşan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Ve nihai olarak, toplumumuzun temellerinde hükümet/yönetim ve bürokrasi değil, aile ve iman olduğuna inanıyoruz. Seçim kampanyasında söylediğim bir şeyi bu gece tekrar söylemek istiyorum. Amerika'da biz devlete tapmıyoruz, Allah'a tapıyoruz."

Donald Trump'ın dini değerleri öne çıkarması bazı kesimler, özellikle Liberaller tarafından tepkiyle karşılandı.

Özellikle sosyal medyada kullanıcılar tepkilerini "ABD dini bir devlet olmamalı" şeklinde ifade ettiler.

MepaNews

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 17:00
  1. Donald Trump
  2. ABD
  • Abdülhamit Abdülhamit 50 dk önce
    ABD li bir kafir bunu diyorsa içimizdeki müslüman görünümlü müşrikler ne yapsın ?
  • MuhsinMuhsin1 sa önce
    ONLARIN TAPTIKLARI BİZİM RABBİMİZ DEĞİL BAŞKA BİRİNİ İLAH SEÇMİŞLER YANLIŞ İNANIYORLAR. . .
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