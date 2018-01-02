Laikçilerin yılbaşı rezaleti can aldı
Sinop'ta yılbaşı gecesi aldığı aşırı alkol sonucu komaya giren bir sahıs, hayatını kaybetti.02 Ocak 2018 Salı 01:23
Sinop'ta yılbaşı gecesi aldığı aşırı alkol sonucu komaya giren bir kişi, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, tükettiği fazla alkol M.Ç.'yi alkol komasına soktu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen şahıs kurtarılamadı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan M.Ç.'nin uykusunda kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor.
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