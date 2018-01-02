Laikçilerin yılbaşı rezaleti can aldı

Sinop'ta yılbaşı gecesi aldığı aşırı alkol sonucu komaya giren bir kişi, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, tükettiği fazla alkol M.Ç.'yi alkol komasına soktu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen şahıs kurtarılamadı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan M.Ç.'nin uykusunda kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor.

Laikçilerin yılbaşı kutlamasında taciz rezaleti

Rezaletin adı Yılbaşı kutlaması