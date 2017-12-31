Laikçilerin yılbaşı kutlamasında taciz rezaleti

Her yıl yılbaşı kutlamalarında taciz olaylarının yaşandığını İstiklal Caddesi'nde bu yıl da bir taciz vakası yaşandı.

ŞÜPHELİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ



İstiklal Caddesi üzerinden yılbaşı önlemleri kapsamında görev yapan sivil polis ekipleri, tacizde bulunduğu ileri sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.