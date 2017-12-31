Laikçilerin yılbaşı kutlamasında taciz rezaleti
İstiklal Caddesi'nde yılbaşına saatler kala hıncahınç bir kalabalık var. Kutlamalar devam ederken 1 kişi tacizden dolayı gözaltına alındı.31 Aralık 2017 Pazar 23:21
Her yıl yılbaşı kutlamalarında taciz olaylarının yaşandığını İstiklal Caddesi'nde bu yıl da bir taciz vakası yaşandı.
ŞÜPHELİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
İstiklal Caddesi üzerinden yılbaşı önlemleri kapsamında görev yapan sivil polis ekipleri, tacizde bulunduğu ileri sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.