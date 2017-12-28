Laikçiler hedef gösterdi MEB açığa aldı

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden Beden Eğitimi derslerinde kız öğrencilere dar eşofmanlar giydirilmesine tepki gösteren öğretmeni açığa aldı.

HEDEF GÖSTERİLDİ



Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, beden eğitimi derslerinin ve kız öğrencilerin bu derste eşofman giymesinin zorunlu tutulmasını sosyal medya hesabında, “Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor. Hem de zorunlu. Bu zillet bu ümmete yeter” sözleriyle eleştirmişti. Takipçilerinin beğenisini kazanan paylaşım, karanlık Odatv sitesi başta olmak üzere İslam karşıtı laikçi medya tarafından hedef gösterildi. Aydın Doğan medyasının da destek verdiği linç kampanyasında öğretmen hakkında hakaret içeren çok sayıda paylaşımda bulunuldu. MEB ise bu karalama kampanyasına boyun eğerek Harmancı’yı açığa aldı.