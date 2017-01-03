Laikçi yobazlardan Mehmet Görmez'e suç duyurusu

Sputnik'in haberine göre Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı'nın da aralarında olduğu kendilerine ‘Laikliğe Çağrı' ismi verne grup, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Anayasal suç işlemek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, İstanbul Reina Gece Kulübü'nde işlenen cinayet ve benzeri eylemlerden sorumlu olmak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Yılbaşından önce Diyanet'in cuma hutbesine dilekçesinde yer veren grup, ‘yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir' ifadelerini kullandı.