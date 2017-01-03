Laikçi yobazlardan Mehmet Görmez'e suç duyurusu

Laikçi yobazlar, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Laikçi yobazlardan Mehmet Görmez'e suç duyurusu
Eklenme: 03 Ocak 2017, 11:42
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Sputnik'in haberine göre Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı'nın da aralarında olduğu kendilerine ‘Laikliğe Çağrı' ismi verne grup, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Anayasal suç işlemek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, İstanbul Reina Gece Kulübü'nde işlenen cinayet ve benzeri eylemlerden sorumlu olmak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yılbaşından önce Diyanet'in cuma hutbesine dilekçesinde yer veren grup, ‘yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir' ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerMehmet GörmezDiyanet İşleri BaşkanlığıAlevi
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Ilyas çakır

Diyanet isleri baskaninin yorumuna katiliyorum...Yeni yil sarap la rakiyla yuksek muzikle kutlanmaz....Bunlar avrupayi adetler dir ....yeni yil sesiz sedasiz normal bir sekilde ailecek kutlanir kerkes kendince mutlu olmalidir....Bu arada reinada olenler sehit degildirler...Onlar olduler ALLAH c c gani gani rahmet eylesin ailelerine sabirlar diliyorum

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osmanoğlu2023

laiklik nedir ey laikçi laklakçılar..?bence müslümanları etkisizleştiren batılıların siyaset yularıdır bu sayede ve manukyan gibi uzantıları sayesinde yatak odalarımıza kadar girdiler dolaysiyle bunların topunun belasını versin diyor o zalimleri hakka havale ediyorum!kimsenin bu laklakçılara dokunma hakkı yoktur onlar belasını zaten akılsızlıklarıyla bulmuş bulunuyor onlara bu bela yeterde artar bile!!!

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mustafa abacı

Bu kanunların (islamın) sahibi ALLAHcc. dir. Asıl suçlu O dur. O nun hakkında suç duyurusunda bulunun.

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Hatice

Siz diyanet isleri baskanina suc duyurusunda bulunursaniz obur taraftan baskasida gider kilictarogluna suc duyurusunda bulunur esas o ilk defa baskanlik getirirseniz kan dokulur dedi ve aylardirda hafta gun dokuz terorle ugrasiyoruz ve durmadan kan dokuluyor esas kani sizlerin ataistleriniz kan dokuyor biz inananlar insan olduremeyiz neyse bende burdan kk icin suc duyurusunda bulunuyorum

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dogan aksel

S.a.Mehmet görmez efendi anayasal suç işlemiş, karşılığını görmeli.

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