Lahey adil olursa ABD mahkum olur

ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/PKK’ya verdiği silahların Afrin bölgesinde Mehmetçik’i hedef alması kamuoyunda infiale neden oldu. Türkiye, milli birliği ve bütünlüğümüzü hedef alan kanlı terör örgütü PKK/PYD’ye destek veren ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı’na taşımayı planlıyor. ABD’nin tazminata mahkum edildiği ‘Nikaragua Davası’nın emsal karar gösterilerek ABD’nin Adalet Divanı’nda yargılanmasının gerektiğini belirten akademisyen ve hukukçular, Adalet Divanı’nın adil karar verdiği taktirde ABD’nin mahkûm olacağını ifade ettiler.

‘ABD KÖŞEYE SIKIŞACAK’

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Adalet Divanı’nın Nikaragua kararının benzeri şimdi Türkiye için geçerli olacaktır. Adalet Divanı 1983-84 yılında meşru Nikaragua Hükümetini devirmek için muhalif kontralara verdiği destekten dolayı ABD’yi suçlu bulmuştu. Aynı ABD şimdi de Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan kendi terör listesinde bile olan PKK’nın Suriye kolu PYD’ye silahlı destek vererek aynı suçu işlemektedir” dedi.

ABD’nin köşeye sıkışacağına dikkat çeken Sofuoğlu, “Türkiye, Adalet Divanının Nikaragua’yı haklı bulan kararını da emsal göstererek Uluslararası Adalet Divanı’na müracaat edebilir. Uluslararası Adalet Divanı böyle bir karar almazsa ya da alsa bile ABD bu karara uymazsa uluslararası camiada yine yalnız kalacak olan kendileridir. ABD, teröre destek vermekle bir kez daha köşeye sıkışmak durumunda kalır” şeklinde konuştu.

‘TALEP EDİLSİN, YARGILANIR’

Avukat Kerami Özdemir, ABD’nin gerçekleştirdiği illegal faaliyetlerden dolayı yargılanabileceğini belirterek, “Başvurulması halinde hukuken mümkün olabilir ancak siyasi neticelerini göze alıp usulünce mahkemeye götürülmesi gerekir. Küresel terörizmin ve terör örgütlerinin emperyal güçlerce var edilip sahada kullanıldığı bilinen gerçektir” ifadelerini kullandı.

Avukat Özdemir, “Özellikle 1990’da doğu blokunun yıkılmasından sonra ABD’nin terör yada küresel terör iddiasıyla Müslüman ülkelere saldırdığı bu yönde vizyon geliştirdiği laboratuvar ortamında terör örgütleri oluşturarak çeşitli saldırılarda algı ve ters algı operasyonlarında kullandığı çok nettir. El Kaide, Irak ve Afganistan işgalinde malzeme olarak kullanıldı. Son dönemde DEAŞ oluşturularak Suriye, Irak ve Yemen’de hatta Sina Çölü ile Kuzey Afrika’da Nijerya’da işgal için kullanılmaktadır. Tüm bu illegal faaliyetlerden ötürü ABD yargılanabilir yeter ki mahkemeye talep edilsin” dedi.

BATILI ÜLKELER MAHKÛM OLUR

Avukat Ferhat Çakır, Türkiye’nin ABD’yi yargılatmasının Batının adaletine kaldığını vurgulayarak, “Uluslararası Adalet Divanı, geçmişte verdiği kararlarda adil davranıyordu. Günümüz itibariyle tek kutuplu bir yapıya dönüştü. Adalet Divanında ABD’nin mahkûm edilmesini beklemek biraz hayalcilik olur ancak adil olursa zıt bir durum ortaya çıkar. Adalet Divanı adil davranırsa ABD mahkûm olur” açıklamasında bulundu.

ABD’nin müttefiklik hukukunu çiğnediğini de hatırlatan Avukat Çakır, “Lahey’dekiler de şunu iyi biliyor ki; ABD, terör suçundan mahkum olursa, tüm Batılı ülkeler aynı suçtan mahkûm edilir. Türkiye’nin Nikaragua örneğinden yola çıkarak ABD ve Avrupalı ülkeler hakkında divana her gün başvurabilir. ABD’nin bu zamana kadar uyguladığı illegal faaliyetler, gerek müttefiklik hukukuna gerek uluslararası hukuka aykırıdır” dedi.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL