Lahananın inanılmaz faydaları

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Bol miktarda B, C ve E vitamini ile potasyum içeren lahana romatizma hastaları için de çok faydalı. Lahana yaprakları yıkanıp temizlenerek kaynatılır ve püre haline getirilir.

Püre halindeki lahana, romatizma bulunan bölgeye sürülür ve bekletilir. Bu sayede romatizma ağrılarının hafiflemesinde fayda sağlar.

Ayrıca ısırgan otu, çaban çantası, kibrit otu, çuha çiçeği, atkuyruğu ve kuşburnu gibi bitkilerde romatizma tedavisinde kullanılan bitkilerdir. Öte yandan ağrıyan yerlere nane ve kekik yağı ile masaj yapabilirsiniz.