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Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de

İngiliz ekibi Arsenal, Lacazette'i kadrosuna kattı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bonservisi için 46,5 milyon sterlin ödenen golcü futbolcu kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu oldu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:03
Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fransız golcü Alexandre Lacazette'i kadrosuna kattı.

1995-1996 sezonundan bu yana ilk kez ligi ilk 4'ün dışında tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Arsenal, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Sead Kolasinac'ın ardından forvet hattına önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Olympique Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki Lacazette ile uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İngiliz basını, Arsenal'in kadrosuna dahil ettiği Lacazette için bonuslarla birlikte yaklaşık 46,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.

Söz konusu bonservis bedeli ile Lacazette, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i geçerek kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. Londra temsilcisi, 2013'te Mesut Özil'i İspanyol ekibi Real Madrid'den yaklaşık 42,4 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlamıştı.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da başlayan Lacazette, Mayıs 2010'dan bu yana forma giydiği takımında 275 maçta 129 kez fileleri havalandırdı.

Lacazette, Olympique Lyon'da birer kez lig, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:03
  1. İngiltere
  2. Arsenal
  3. Londra
  4. Bosna Hersek
  5. Fransa
  6. Real Madrid
  7. Bosna
  8. Madrid
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