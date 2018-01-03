KYK'den öğrencilere konforlu hizmet

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan yurt, yıkılıp yeniden yapıldıktan sonra 2015'te hizmete girdi. 5 bloktan oluşan ve 3 bin 555 kapasiteli yurt, modern görüntüsüyle kız öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Kurumun yanı sıra Atatürk Öğrenci Yurdunun verdiği hizmetlerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kredi Yurtlar Kurumu İstanbul İl Müdürü Cemil Bağlama, her türlü imkanı sağladıklarını belirterek, "Ailelerin güvendiği tek kurumuz. Aileler, Yurtlar Kurumuna çocuğunu bıraktıysa gözü arkada kalmıyor." dedi.

Atatürk Öğrenci Yurdunda parmak izi sistemi uyguladıklarını vurgulayan Bağlama, "Her blokta ve yemekhanede parmak izi sistemi var. Bu öğrencinin ailesi tarafından da izlenebiliyor. Öğrenci yurda girerken çıkarken bu sistem uygulanıyor. Aileler, öğrenci saat kaçta yurda girdi, yemeğini ne zaman yedi isterse takip edebiliyor. Emniyetle irtibatlı çalışıyoruz. Öğrencinin tüyüne zarar gelmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Onlar ailelerin emaneti." diye konuştu.

Öğrenciler 3 kişilik odalarda kalıyor

Zeytinburnu'ndaki 5 bloklu yurtta öğrenciler 3 kişilik odalarda barınıyor. Her odada birer banyo ve tuvalet de öğrencilere hizmet veriyor.

Atatürk Öğrenci Yurdu'na 100 milyon lira harcandığını vurgulayan Bağlama, şunları kaydetti:

"Çok merkezi bir yerde. Bin 500 öğrencinin aynı anda yemek yiyeceği lokantası var. 700-800 öğrencinin aynı anda kahvaltı yapacağı salonu bulunuyor. Spor salonu ve bir adet kütüphanesi, bin 185 adet birbirinin aynı odaları var. İçinde üç yatak, baza, üç çalışma masası, buzdolabı, birer adet tuvalet ve banyo bulunuyor. Bazı odalar balkonlu ve deniz manzaralı odalarımız var."

Atatürk Öğrenci Yurdu, sadece Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlere değil, farklı ülkelerden üniversite eğitimi almaya gelen öğrencilere de hizmet vermesiyle dikkati çekiyor.

"Burası ailemin kaygısını yok etti"

Atatürk Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler de tesisin konforundan ve verilen hizmetten memnun olduklarını belirttiler.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde okuyan Sema Tosun, Ağrı'dan İstanbul'a geldiğini vurgulayarak, "Atatürk Öğrenci Yurdunda üçüncü senem. Gelirken içimde kaygı ve korku vardı. Üniversiteyi ilk kazandığımda ailemin mutluluktan çok kaygısı olduğunu gözlemledim. Burası ailemin kaygısını yok etti ve ciddi anlamda beklentilerini de yükseltti. Zaman su gibi akıp gidiyor, bu yurttan ayrılmak istemiyorum. Bir öğrencinin isteyeceği her şey var. En başından itibaren yurt düşüncem vardı. Evde bu fırsatların hiçbirinden istifade edemezsiniz." dedi.

İstanbul Üniversitesi Odyoloji Bölümü 3. sınıfta eğitimini sürdüren Şule Özdemir de İzmir'den geldiğini dile getirerek, "Burada olduğum için mutluyum. KYK'nin bize sunduğu olanaklar çok güzel. 81 ilden gelen insanlarla bir arada yaşamak çok güzel. Oda arkadaşlarımdan birinin uluslararası öğrenci olması beni mutlu ediyor. Yurt hayatı öncelikle ilk yıl çok zordu. Sonrasında bir şekilde alışıyorsun. Odaların konforlu olması da bir etken." ifadelerini kullandı.