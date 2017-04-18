KYK yurdundaki güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, yaptığı açıklamada, ilçenin deprem bölgesinde olyduğunu kaydetti.

Çakır, "100 öğrencimizin kalacağı ’KYK’ erkek yurdumuz güçlendirme çalışmaları dolayısıyla bu yıl hizmet verememişti,yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonucu ’KYK’ erkek yurdumuzun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bölgemiz deprem bölgesi olduğu için oldukça önemli olan bu çalışma sonrası öğrencilerimize gönül rahatlığıyla kalabilecekleri bir ortam yaratan hükümetimize, milletvekillerimize, il başkanımıza,emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak olan ’KYK’ erkek yurdumuz yenilenen çehresiyle ilçemize hayırlı olsun" dedi. (YD-EFE)