KYB'den Türkiye itirafı: Bu korkutuyor

Bağdat ile müzakere komitesinde yer alan KYB Sözcüsü Saadi Pira, "Kerkük'teki olaylar, referandum sonuçlarının yanlış hesaplanması sonucu oldu. Başta İran ve Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin referanduma tepkisini önemsemedik. Onlar, tartışmalı bölgeler konusunda Peşmerge'ye karşı Irak'a destek verdi. Bu korkutuyor, özellikle gelecek konusunda" ifadelerini kullandı.

'Peşmerge'nin insanların hayatını korumak ve Rakka, Halep ve Musul'daki olayların tekrarlanmasını önlemek için Kerkük'ten çekildiğini' belirten Pira, "Ağır dahil büyük silah cephaneleriyle Irak ordusu ve halk güçleri ile Peşmerge'nin kıyaslanması mümkün değil" dedi.

Pira, halihazırda Irak ordusu ve Peşmerge arasında sınırların belirlenmesi konusunda yapılan görüşmelerin daha ziyade formalite olduğunu da sözlerine ekledi.