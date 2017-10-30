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KYB ve Goran partilerinin binalarını ateşe verdiler

IKBY'nın Duhok'un Zaho ilçesinde yer alan KYB ve Goran partilerine ait binaların ateşe verildiği bildirildi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 00:58
KYB ve Goran partilerinin binalarını ateşe verdiler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok vilayetine bağlı Zaho ilçesinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran (Değişim) Hareketi'nin parti binalarının ateşe verildiği belirtildi.

KYB'nin Zaho sorumlusu Amır Dehleki, partisinin televizyonuna yaptığı açıklamada, bir grup göstericinin önce parti binası önünde gösteri düzenlediğini, daha sonra saldırıya geçtiklerini ifade etti.

Dehleki, saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtirken, parti binası ve içerisinde yer alan radyonun ateşe verildiğini kaydetti.

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Goran'ın Zaho'daki parti merkezinin ateşe verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, başkanlık süresi dolan IKBY Başkanı Barzani'nin yetkilerinin devredilmesi için 2 yıl aradan sonra Parlamento oturumuna katılan Goranlı milletvekillerinden bazılarının Parlamento binasında mahsur kaldığı kaydedildi.

AA muhabirine açıklama yapan Goran Hareketi Başkanvekili Mecid, Parlamento içerisinde olduklarını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

SÜKUNET ÇAĞRISI

IKBY Güvenlik Ajansı, başta Erbil olmak üzere Duhok'un Zaho ilçesinde meydana gelen provokatif eylemlerden sonra yayımladığı açıklamada, tüm kent ve ilçelerdeki vatandaşlardan sakin olmalarını, bölgede fitne çıkarmak ve provokasyon yapmak isteyenlere engel olmaları istendi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden kışkırtıcı eylemlerin önüne geçilmesi için hazır beklemelerinin talep edildiği de kaydedildi.

Barzani, görev süresinin dolması nedeniyle yaptığı açıklamada, 16 Ekim gecesi KYB'li Peşmergelerin Kerkük'ün güneyinden ani bir şekilde çekilmesini ve kentin teslim edilmesini "büyük bir ihanet" olarak nitelendirmişti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 00:58
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