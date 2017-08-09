Kweuke, Erdoğan'a Türkçe söz verdi!

Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Erdoğan, Güneysu Spor Tesislerine gelişinde vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. Helikopterle Rize Limanı'na geçen Erdoğan, ardından da Kale Mahallesi'ne giderek 5 Aralık 2016'da vefat eden AK Parti Rize İl Tanıtım Medya Başkanı Osman Karavin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcular karşıladı.

SÜPER LİG'E ÇIKMA SÖZÜ İSTEDİ



Bir süre Teknik Direktör Hikmet Karaman'la da görüşerek takım hakkında bilgi alan Erdoğan ardından yeşil beyazlı futbolcularla tokalaşarak sohbet etti.



Ziyarette tek tek tokalaştığı oyuncularla şakalaşan Erdoğan deneyimli oyuncu Kweuke'den yeniden Süper Lig'e çıkmaları için söz istedi. Golcü oyuncu da Türkçe konuşarak Erdoğan'a söz verdi.

'SÜPER LİG'E ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Ziyarette konuşan Erdoğan "Ana baba ocağım Rize'nin futbol kulübü bu sezon ne yazık ki istemediğimiz bir şekilde bir alt kümeye düştü. Bu sezon bunu telafi ederek yeniden Süper Lig'e çıkmamız gerekiyor. İnşallah kondisyon olarak birkaç gün sonra başlayacak lige hazırlandınız. İlk maç evimizde. Biz burada bir müjde göreceğiz artık. Bol gol sesleri bekliyorum" dedi ve başarılar diledi.



Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ziyaretin anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerine adının yazılı olduğu 53 numaralı yeni sezon formasını hediye etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan, tesislerin antrenman sahasından helikopter ile Giresun'a gitti.