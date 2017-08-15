Kwadwo Asamoah'tan Galatasaray cevabı!

Juventus'un Ganalı futbolcusu Asamoah, Eskişehirspor'da forma giyen vatandaşı Jerry Akaminko'nun ''Asa, ne zaman Türkiye'ye geliyorsun?'' sorusuna Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir cevap verdi.

Asamoah, Akaminko'nun bu sorusuna gülücük emojisi ile cevap verdi. Ganalı futolcunun bu cevabının ardından Galatasaray taraftarları Asamaoah'ın Twitter adresini mesaj yağmuruna tuttu. Asamoah daha sonra bir Juventus taraftarının ''İyi şanslar'' mesajına da ''Teşekkürler'' cevabını verdi.