Kuzuloğlu serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde bulunan ve "silikon vadisi" olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan FETÖ üyeleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



Serdar Kuzuloğlu'nun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Kuzuloğlu ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.