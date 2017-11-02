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Kuzuloğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Kuzuloğlu, serbest bırakıldı.

02 Kasım 2017 Perşembe 08:37
Kuzuloğlu serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde bulunan ve "silikon vadisi" olarak anılan uluslararası bilişim firmalarında görev alan FETÖ üyeleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 

Serdar Kuzuloğlu'nun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Kuzuloğlu ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 08:37
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Serdar Kuzuloğlu
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