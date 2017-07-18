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Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka Adası'nda 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı.

18 Temmuz 2017 Salı 05:31
Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadasında 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, anakaranın uzağında ve denizin 10 kilometre altında meydana geldi. Amerikan Tsunami Uyarı Merkezi, "tsunami tehlikesi" uyarısında bulundu. Deprem sonrası birkaç artçı sarsıntı daha meydana geldi. 

Depremin merkezinin, Alaska'nın güneyinde bulunan Near Takımadaları'nın batısı olduğu belirlendi

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 05:31
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