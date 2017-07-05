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Kuzeyde 'çatışmasızlık' güneyde bombardıman

Esed rejimi Duma ve Dera'yı yoğun bir şekilde hedef almaya devam ediyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:34
Kuzeyde 'çatışmasızlık' güneyde bombardıman

Esed rejiminin başkent Şam kırsalındaki Duma beldesine düzenlediği hava ve kara bombardımanlarında 2 kişi yaşamını yitirdi onlarca kişi de yaralandı.

Rejimin, başkent Şam kırsalında Duma beldesine havadan varil bombaları ve karadan topçu atışları ile gerçekleştirdiği saldırılarda  biri çocuk diğeri de kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi onlarca kişi de yaralandı. 

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre beldeye gerçekleştirilen saldırılar sonucu birçok evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynaklar, Duma beldesine düzenlenen bu saldırının 'çatışmasızlık bölgeri'nin ilanından sonra yapılan ilk saldırı olduğunu ifade ediyorlar.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Dera kenti de rejim tarafından uzun bir süredir hedef alınıyor. Kentin meskun mahalleri ve kırsalına düzenlenen hava saldırılarında varil bombasının yanında, 'yangın bombası' olarak da bilinen napalm bombasının da kullanıldığı ifade ediliyor.

Aynı şekilde Dera kentinin batı kırsalı da Esed rejimine bağlı güçler tarafından yoğun bir şekilde top ve füze atışlarıyla hedef alınıyor.

Kent ve çevresindeki evlerde büyük çapta maddi hasarın neden olan hava ve kara bombardımanları rejim tarafından ilan edilen 'tek taraflı geçici ateşkes'in ardından yaşandı. 

Esed rejimi ve İran'a bağlı Şii milisler geride bıraktığımız Haziran ayında muhaliflerin kontrolünde olan Dera kentinin mahallelerini geri almak için geniş bir saldırı başlatmıştı.

Dera kentine yönelik Haziran ayında düzenlenen saldırılar ile ilgili rakamlar:

Geçtiğimiz günlerde yerel bir haber ajansı Dera bölgesinde düzenlenen saldırılar ile ilgili rakamları açıkladı.

Ajansın, Haziran ayı ile ilgili açıkladığı rakamlara göre, bir aylık süre içinde Dera kenti ve kırsalına;

- 1095 varil bombası atıldı

- 860 füze saldırısı yapıldı

- 171 hava saldırısı gerçekleştirildi

- 103 Napalm bombası atıldı

Mepa News

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:34
  1. esed
  2. bomba
  3. kuzey
  • VemVem1 sa önce
    7 senedir cirit atıyor kimse hey demiyor. Saddam ile Gaddafi'yi iki bahaneyle öldürdüler. Ama gerçek katil'e dokunan yok. Öldürdüğü insanlar müslüman olmasaydı bir haftada yok ederlerdi. Suçluya sahip çıkan ve susan aynı suçludur!
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