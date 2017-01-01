Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu hizmete açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu bugün trafiğe açılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce  yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil)  Otoyol Projesi Odayeri-Paşaköy kesimi işi kapsamında yapılan Paşaköy-TEM Kurtköy  bağlantı yolunun trafiğe açılması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  tarafından onaylandı.

Otoyolun bu kesiminde bugünden itibaren trafik akışı sağlanacak.  Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar  dışında otoyola giriş ve çıkış yasak olacak. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis  edilen tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis  edildiğinden engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip  edilmesi yasak olacak.

Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan kesime, yayalar,  hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve  bisikletliler giremeyecek. Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre,  azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak.

Karayolunun bu kesiminde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri  dönüş yapmak ve geri gitmek yasak kapsamında tutuldu. Zorunlu hallerde en sağdaki  emniyet şeridinde durulabilecek.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini  sürdürdükleri binalara tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları  Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin alınacak.

Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit  Körfez Geçişi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun yapımı, bakımı ve  işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.

  1. Kuzey Marmara Otoyolu
  2. 3. Boğaz Köprüsü
  3. Paşaköy
  4. Kurtköy
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