Kuzey Kore'ye sözde misilleme yaptı... ABD füzeleri boşa salladı!

Dün Kuzey Kore, bir füze denemesi daha gerçekleştirdi. Japon Denizi'ne gönderilen füzenin yaklaşık 1000 kilometre kadar yol aldığı açıklandı.

KUZEY KORE KINANDI

Deneme sonrası birçok ülkeden tepki geldi. Fransa, Japonya gibi ülkeler bu denemeyi kınadıklarını açıkladı.

Bugün ise buna karşılık olarak ABD ve Gübey Kore ortak tatbikat düzenledi. Füzelerin atılma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi ve Pentagon tarafından dünyaya servis edildi.