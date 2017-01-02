Kuzey Kore'ye Seul'den tepki!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında ülkesinin kıtalar arası balistik füze deneme hazırlığında ‘son aşama’ya geldiğini söyledi.

Devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında ‘Son teknoloji silah donanımımızda araştırma geliştirme çalışmaları aktif şekilde ilerliyor’ diyen Jong-un, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli füzeleri deneme aşamasına yaklaştıklarını kaydetti.

Kuzey Kore liderinin bu açıklamasına Güney Kore’den tepki geldi. Hükümet sözcüsü Jeong Joon-hee, “Kim Jong-un tarafından yapılan yeni yıl konuşmasında herhangi yeni bir vizyon bulunmadığı anlaşılıyor. Kim, konuşmasının nükleer silahla ilgili kısmında; güçlü bir nükleer devletten, kıtalar arası balistik füze çalışmalarının tamamlanmasından ve önleyici saldırılardan bahsederek nükleer provokasyonları sürdürmekte kararlı olduğunu gösterdi.” şeklinde konuştu.

Kuzey geçtiğimiz yıl içinde uluslararası toplumun tepkisini çeken iki nükleer deneme yapmıştı. Bölge ülkeleri ve Birleşmiş Milletler, Pyongyang yönetimine füze denemelerine son verme çağrısında bulunmuştu.