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Kuzey Koreliler Güney Kore'ye girdi

Kuzey Koreli 12 kadın buz hokeyi oyuncusu, Güney Kore'de iki haftaya başlayacak PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda iki ülkenin kuracağı ortak takımda yer almak üzere Güney'e girdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:35
Kuzey Koreliler Güney Kore'ye girdi

Koreler arası sınırdan karayoluyla ülkeye giren Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore takımıyla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

İki ülke heyetlerinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den sporcuların katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Anlaşma çerçevesinde 22 Kuzey Koreli sporcunun olimpiyatlarda mücadele etmesi öngörülüyor. Sporcu kafilesinde yer alan 12 kadın buz hokeyi oyuncusu, Kuzey ile Güney'in aynı forma altında mücadele edeceği olimpiyat takımına katılacak. Özel yapılacak birleşik Kore formasıyla mücadele edecek takım için bir Kore halk şarkısı milli marş olarak kullanacak.

Kuzey Koreli sporcular, ayrıca artistik buz pateni, kısa kulvar hız pateni, Alp disiplini kayak ve Kuzey disiplini kayak branşlarındaki müsabakalarda yarışacak.

Kuzey Kore'nin ayrıca olimpiyat seremonisine katkıda bulunacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:35
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