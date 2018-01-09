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Kuzey Koreli sporcular Güney'deki Kış Oyunları'na gidiyor

Düşman kardeşlerin ünlü sınır köyü Panmunjom'daki müzakereleri olumlu sonuçlandı, Kuzey Koreli sporcular yanlarında üst düzey yetkililerle gelecek ay Güney Kore'ye seyahat edecek.

09 Ocak 2018 Salı 08:28
Kuzey Koreli sporcular Güney'deki Kış Oyunları'na gidiyor

Dünyanın soluğunu tutarak izlediği müzakerelerde Güney Kore ve Kuzey Kore anlaştı.

Ünlü sınır köyü Panmunjom'da iki yıl sonra üst düzey yetkilileri aynı masa etrafında buluşturan görüşme sonucunda, Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verildi. Atletlerle birlikte üst düzey bir yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek.

Tarafları iki yıl sonra bir araya getiren ve bölgede gerilimi düşüren kararı, uluslararası haber ajansları ve dünyanın en büyük medya kuruluşları 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde sona erecek.

Askeri müzakere teklifi geldi

Güney Kore, ayrıca düşman kardeşine yeni teklifler de sundu. Bu teklifler arasında önümüzdeki ay parçalanmış ailelerin yeniden bir araya getirilmesi var. Seul yönetimi ayrıca askeri müzakerelerin başlamasını önerdi.

2017'de 20'den fazla füze deneyerek dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Güney Kore'ye diyalog teklif etti ve gerisi çorap söküğü gibi geldi. Seul yönetiminin olumlu yanıtının ardından taraflar Panmunjom'da buluşmak için anlaştı.

Güney ve Kuzey Kore, 1953'te sona eren savaştan sonra yalnızca ateşkes anlaşması imzaladı ve düşman kardeşler halen teknik olarak savaş halinde.

Her yıl yaklaşık 1000 Kuzey Koreli aradaki sınırı aşıp Güney'e kaçıyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 08:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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