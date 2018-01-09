Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kuzey Kore'den yeni tehdit: Silahlarımız yalnızca ABD’yi hedef alıyor

Kuzey Kore Heyeti Başkanı Ri Son-gwon, Kore yarımadasında tartışmalara neden olan Kuzey Kore’nin nükleer programının ve silahlarının yalnızca ABD’ye yönelik olduğunu söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 17:16
Kuzey Kore'den yeni tehdit: Silahlarımız yalnızca ABD’yi hedef alıyor

Bugün gerçekleşen kritik görüşmenin ardından açıklama yapan Kuzey Kore Heyeti Başkanı Ri Son-gwon, “Kuzey Kore’nin silahları yalnızca ABD’yi hedef alıyor, Çin ya da Rusya’yı değil” dedi. Ri, Pyongyang’ın nükleer programının Kuzey ve Güney Kore arasında bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

Bugün Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yıllar sonra üst düzey görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 yıl sonra gerçekleşen bu görüşmenin ana konusu ise Kuzey Kore’nin olimpiyatlara katılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi oldu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:16
  1. kuzey kore
  2. ABD
  3. tehdit
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamaney'den protestocu ayrımı: Haklı talepler ve...
    1. Hamaney'den protestocu ayrımı: Haklı..
    2. İntihar saldırısı: 6 ölü, 17 yaralı
    3. Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat..
    5. Japon astronotun uzayda boyu 9..
    6. Fındıkta TSK sevinci
    7. 'Terör tarihinde yeni bir sayfa, her..
    8. Minübüs alev alev yandı! 7 yaralı
    9. Fas o toplantı için harekete geçiyor
    10. Yunanistan'a kaçarken ölümden döndüler
    11. İHH uyuşturucu ile mücadele başlattı
    12. Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni..
    13. 50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    14. Kilosu 1 lira 80 kuruşa kadar düştü
    15. Kuzey Kore'den yeni tehdit:..
    16. CHP'nin İstanbul adayları belli oldu
    17. Yemen'de patlama: 3 kişi hayatını..
    18. Kırklar Dağı'ndaki konutların yıkımı..
    19. İstanbul'da sahte içki üreten şebekeye..
    20. Toplu taşımada gece mesaisi başlıyor
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Son anda binmekten vazgeçti! Herkes öldü
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı
    Ankara'dan BAE'ye Osmanlı tokadı