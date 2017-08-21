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Kuzey Kore'den o ülkeye ABD uyarısı!

Kuzey Kore'nin ABD'ye saldırması durumunda anlaşma gereği Washington'ın yanında yer alacağını açıklayan Avustralya'ya tepki gösteren Pyongyang, bunun bir ‘intihar eylemi' olacağını söyledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:26
Kuzey Kore'den o ülkeye ABD uyarısı!

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA'nın aktardığına göre dışişleri bakanlığından bir yetkili, "Bu felakete davetiye çıkaran bir intihar eylemidir, aynı şekilde siyasi olarak olgunlaşmamış olduğunun göstergesi ve mevcut durumun ciddiyetinden haberdar olmamaktır" dedi.
Turnbull, Kuzey Kore'nin ABD'ye saldırması durumunda ANZUS anlaşması gereği ABD'nin yanında yer alacaklarını söylemişti.

Turnbull, "ABD'ye saldırı olursa ANZUS devreye girer. Avustralya saldırıya uğrarsa Birleşik Devletler'in yardıma geleceği gibi bizim de görevimiz Amerika'nın yardımına gitmek" ifadelerini kullanmıştı.

'AVUSTRALYA, GEÇMİŞTEN ÇIKARDIĞI DERSLERİ UNUTMAMALI'

Öte yandan Kuzey Koreli yetkili, Turnbull'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye karşı sergilediği tavra olan muhalefetini 'terk ettiğini' savundu.

Yetkili, Avustralya'nın eski ABD savaşlarına müdahil oluşunun ülkeye pahalıya patlamış olduğunu da hatırlattı: "Avustralya Kore savaşında, Vietnam savaşında ve ‘terörle savaşı'nda ABD'yi takip etti. Fakat karşılığında aldığı tek şey ağır can ve mal kaybı oldu."

Kuzey Koreli yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avustralya hükümeti zamanını ve enerjisini, geçmişten çıkarılan dersleri unutmak ve nükleer savaş hamlelerinde ABD'ye katılmak yerine, ülkesindeki barışı korumaya harcamalı."

Söz konusu açıklama, iki hafta sürecek olan ve Avustralya da dahil farklı ülkelerden de az sayıda askerin katılacağı, Güney Kore-ABD ortak askeri atbikatının arifesinde yapıldı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:26
  1. kuzey kore
  2. abd
  3. avustralya
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 sa önce
    avustralya gözü kapalı abd'yi desteklediği için beyinsizler ve hatta hayvanlardan aşağı kategorisine alınabilir çünkü insanlik kaldıysa şayet! barışı tesis etmeyi gerektirmiyormu?...
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