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Kuzey Kore'den flaş ABD açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit oluşturan stratejik ülke" olduklarını açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 11:48
Kuzey Kore'den flaş ABD açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit olduğunu "hiç kimsenin inkar edemeyeceğini" söyledi.

KCNA ajansının haberine göre, Kim, İşçi Partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'yi "ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit oluşturan stratejik ülke" sözleriyle nitelendirdi ve bunun inkar edilemeyeceğini belirtti.

"Trump'ın suçlu yaradılışının" belgesi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin kısa süre önce açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni sert bir dille eleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı "ezici güç" ile yanıt vermeye hazır olduğu vurgulanan stratejinin, "Trump'ın suçlu yaradılışının" belgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, Trump'ın Kore Yarımadası'nda nükleer savaş çıkarma planının farkında olmalı. Kötü niyetlerini ve dünyayla nasıl alay ettiğini maskelemeyi amaçlarken Washington'ın diyalog önerisinin arkasında yatan (Trump'ın) gerçek maksatlarını da görmeli." değerlendirmesi yer aldı.

 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:48
  1. ABD
  2. Kuzey Kore
  • YusufYusuf1 gün önce
    Tombis yagmasanda gürlüyon.. En azindan arabistan be BAE den daha musluman oldugunu kanitliyorsun. Durmak yok nükleere devammmm...
  • Kıyamet Kıyamet 1 gün önce
    Türkiye neden Kuzey kore ile siyasî ilişkilerini geliştirmiyor. Katıl Amerika sınırımızda bir Terör devlet-i kurmak için bütün terör örgütlerine açıktan destek verirken biz neden Kuzey koreyi Amerikaya karşı desteklemiyoruz
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