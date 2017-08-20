"Kuzey Kore'den daha tehlikeli"

Son yüzyılın dahileri arasında sayılan Musk, geçtiğimiz günlerde paylaştığı tweette "Yapay zeka güvenliğinden korkuyorsanız, korkmaya devam etmelisiniz. Çünkü Kuzey Kore'den daha riskli" ifadelerini kullandı. Musk, paylaşımına ‘En sonunda, makineler kazanacak' yazılı da bir poster ekledi.

Musk, "Kimse kontrol edilmeyi sevmez. Ancak topluma tehlike oluşturabilecek Otomobiller, uçaklar, ilaçlar ve gıdalar regüle edilmiş durumda. Yapay zeka da öyle olmalı" dedi.

Dünyanın en iyi Dota 2 oyuncularını yendi

Musk Aralık 2015'te, Y Combinator Başkanı Sam Altman ile 1 milyar dolarlık ortak sermayeli kâr amacı gütmeyen yapay zeka araştırma kuruluşu OpenAI'yi kurmuştu.

OpenAI'nin geliştirdiği bir yapay zeka, sadece iki haftalık bir çalışma sonucunda, dünyanın en iyi Dota 2 oyuncularını yenmeyi başardı.

Dota 2 profesyonel oyuncusu Danylo “Dendi” Ishutin, yapay zeka botuyla bire bir maç yaptı. Bot karşısında kaybeden Dendi, iki kez yenilerek maçı kaybetti. Dendi, maç sonrasında, "Bot tıpkı insan gibi hissediyor ve hareket ediyordu ama başka bir şey gibiydi" dedi.