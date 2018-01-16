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Kuzey Kore'den çok sert açıklama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump hakkında çok sert ifadeler kullandı.

16 Ocak 2018 Salı 16:44
Kuzey Kore'den çok sert açıklama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer düğmesinin boyutu hakkındaki mesajına yanıtı iki hafta sonra geldi. Devletin çıkardığı gazetede Trump'ın bu sözleri ''deli saçması" ve "kuduz köpeğin havlaması" olarak nitelendirildi.

Yanıt, Kuzey Kore’nin iktidar partisinin resmi gazetesi Rodong Sinmun’un son baskısında geldi. Gerilim tartışmalı tweetinde Trump'ın, Kuzey Kore liderine karşı yeni yılda masasına nükleer bir düğme yaptığını ve bu düğmenin Kim'in düğmesinden "daha büyük ve daha güçlü" olduğunu yazmasıyla başladı.

Trump’un aksine, Kim’in bir Twitter sayfası yok, bu yüzden yanıt vermesi haftalar sürebiliyor. Kim, daha önce Trump için bunak kelimesini kullanmıştı, ABD Başkanı Trump ise Kim'e küçük roket adam ismini takmıştı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:44
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Kuzey Kore
  4. Kim Jong-un
  • YorumYorum31 dk önce
    Küfür tek millettir.Bunun adı kominizm emperyalizm faşizm siyonizm olmuş farketmiyor.Bir oyun tutturmuşlar oynuyorlar.Müslümanlar ise şimdiye kadar seyirci idi.Ama bu düzen böyle gelmiş böyle gitmez.
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