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Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha

Kuzey Kore, yine orta menzilli füze denemesi yaptı. Füze, 930 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi'ne düştü. ABD Başkanı Trump "Bu adamların hayatlarında yaptıkları daha iyi bir şey yok mu?" diyerek Kuzey Kore'ye tepki gösterdi.

04 Temmuz 2017 Salı 09:21
Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha

Kuzey Kore, yine orta menzilli füze denemesi yaptı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, yerel saatle 09.40', (TSİ 4.10'da) Kuzey Pyongan kenti yakınlarındaki Banghyon askeri üssünden füze fırlattı." ifadesi yer aldı.

Füze 930 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi'ne düştü.

40 dakika uçtu

Bu arada Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin 40 dakika uçtuğuna ve Japonya'nın Japon Denizi'nde ekonomik hak iddia ettiği sulara düştüğüne dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump da füze denemesine sosyal medya üzerinden tepki göstererek, şunları kaydetti:

  • "Bu adamların hayatlarında yaptıkları daha iyi bir şey yok mu? Güney Kore ve Japonya'nın buna daha fazla dayanabileceğine inanmak zor. Belki de Çin, Kuzey Kore'ye ağır baskı yapar ve bu anlamsız olaya artık bir son verir."

Trump, ilk kez Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse sabrımız sona erdi." demişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında 17 Nisan'da Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etmiş ve Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek, "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." şeklinde konuşmuştu.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 09:21
  1. Saray
  2. Japonya
  3. Japon
  4. Güney Kore
  5. Genelkurmay Başkanlığı
  6. Beyaz Saray
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