Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kuzey Kore'den Amerika'ya soğuk duş!

Pyeongchang Kış Olimpiyatları öncesinde Güney ve Kuzey Kore arasındaki olumlu gelişmeler yaşanırken, Amerika ile Kuzey Kore tartışmalarında gerilim devam ediyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:09
Kuzey Kore'den Amerika'ya soğuk duş!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, ABD'nin doğru zamanda ve uygun koşullarda Kuzey Kore ile görüşebileceğini söylemesi üzerine, Kuzey Koreli sporcuların da katılacağı Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye giden ve Kuzey Koreli yetkililerle görüşebileceğini söyleyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Kuzey Kore'den aksi yönde açıklama geldi ve Güney Kore'de ABD'li yetkililerle bir araya gelme niyetlerinin olmadığı açıklandı.

Kuzey Kore Savaşı'nın sona ermesinden beri, tarihinde bir olmasıyla dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un Güney Kore'yi ziyaret edeceği haberleri oldukça dikkat çekti. Kim Yo Jong'un Cuma günü öğleden sonra Incheon Uluslararası Havalimanı'na ulaşacağı belirtildi. 

Seul hükümetine yakın bir kaynağın aktardığına göre, Kuzey Kore, Pyeongchang Kış Olimpiyatları için açılış töreninden bir gün önce Kore Yarımadası'nda bir askeri gerçit töreni düzenleyecek.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:09
  1. abd
  2. Güney Kore
  3. Kuzey Kore
  4. Asya Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının gramı güne nasıl başladı?
    1. Altının gramı güne nasıl başladı?
    2. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
    3. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
    4. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
    5. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
    6. Terim'den oyuncularına uyarı
    7. Altay Tankı için tarihi gün
    8. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    9. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
    10. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
    11. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
    12. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
    13. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
    14. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
    15. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
    16. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
    17. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
    18. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
    19. Esed, ABD askerleriyle çatıştı!..
    20. Türkiye'den AB'ye 'Vize serbestisine..
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar