Kuzey Kore'den Amerika'ya soğuk duş!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede, ABD'nin doğru zamanda ve uygun koşullarda Kuzey Kore ile görüşebileceğini söylemesi üzerine, Kuzey Koreli sporcuların da katılacağı Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye giden ve Kuzey Koreli yetkililerle görüşebileceğini söyleyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Kuzey Kore'den aksi yönde açıklama geldi ve Güney Kore'de ABD'li yetkililerle bir araya gelme niyetlerinin olmadığı açıklandı.

Kuzey Kore Savaşı'nın sona ermesinden beri, tarihinde bir olmasıyla dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un Güney Kore'yi ziyaret edeceği haberleri oldukça dikkat çekti. Kim Yo Jong'un Cuma günü öğleden sonra Incheon Uluslararası Havalimanı'na ulaşacağı belirtildi.

Seul hükümetine yakın bir kaynağın aktardığına göre, Kuzey Kore, Pyeongchang Kış Olimpiyatları için açılış töreninden bir gün önce Kore Yarımadası'nda bir askeri gerçit töreni düzenleyecek.