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Kuzey Kore'den ABD'ye: Üssünüzü vururuz!

Trump'ın açıklamalarının ardından, Pyongyang'ın 'ABD'nin Guam açıklarına füze saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu' yönünde haberler geldi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 05:55
Kuzey Kore'den ABD'ye: Üssünüzü vururuz!

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong-12 model olduğu de ifade edildi.

GERİLİM YÜKSELDİ

Kuzey Kore'den gelen son açıklamalar, Washington ve Pyongyang arasında tırmanan gerilimin son noktası niteliğinde.

ABD'nin talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programını durdurmayan Kuzey Kore'ye karşı yeni yaptırımların uygulanmasını oybirliğiyle kararlaştırmıştı.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 05:55
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