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Kuzey Kore'den ABD'ye misilleme

Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir askeri yetkili, ABD hava üssünün bulunduğu Guam adasına bir saldırının üzerinde durduklarını açıkladı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:54
Kuzey Kore'den ABD'ye misilleme

Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir askeri yetkili, Guam çevresini hedef alacak ve Hwasong-12 balistik füzelerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını açıkladı.

Kuzey Koreli askeri yetkiliye göre, saldırı planı ABD'nin Guam adasındaki Anderson Hava Üssü'nü de içerebilir. Söz konusu üs, B-1 bombardıman uçakları tarafından Güney Kore uçuşlarından sonra yakıt ikmali için kullanılıyor. Açıklamaya göre B-1 uçaklarının uçuşları Kuzey Kore'yi tehdit amacı taşıyor.

TRUMP'TAN ÇOK SERT AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik sert açıklamalarından sonra geldi.

Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Trump, "Kuzey Kore'nin kendi iyiliği için ABD'ye yönelik daha fazla tehditte bulunmaması gerekiyor. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir gazap ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklar" demişti.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:54
  1. Anderson Hava Üssü
  2. ABD
  3. Guam
  4. Kuzey Kore
  5. Pyongyang
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