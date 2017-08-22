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Kuzey Kore'den ABD tatbikatına sert tepki

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği tatbikata tepki gösterdi ve tatbikatın gerçek bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısı yaptı.

22 Ağustos 2017 Salı 16:04
Kuzey Kore'den ABD tatbikatına sert tepki

Güney Kore ile ABD'nin 50 bin asker katıldığı ortak tatbikatına Kuzey Kore'den tepki geldi. Gövde gösterisinde sahne alan ülkeler arasında İngiltere, Avustralya, Kanada ve Hollanda da var.

Kuzey Kore, tatbikatta yer alan ülkeleri "liderliği devirmek için gizli bir operasyon düzenlemek" ile suçladı.

'GERÇEK BİR ÇATIŞMAYA DÖNÜŞEBİLİR'

Kuzey Kore diplomatları, tatbikatı "Yangına körükle gitmek" olarak değerlendirirken, tansiyonu artıracağı görüşünde. ABD'yi ateşe körükle gitmekle itham eden Kuzey Kore'den ise tatbikatın gerçek bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısı geldi.

Öte yandan, Kuzey Koreli diplomatların Cenevre'deki görüşmelerde Birleşmiş Milletler yetkililerine, "Kuzey Kore, nükleer güç hakkını asla müzakere masasına getirmeyecek." ifadelerinde bulunduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:04
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